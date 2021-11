Cyberbullismo, la Regione premia gli studenti del concorso "Rispetto in rete"

Studenti in prima linea contro bullismo e cyberbullismo. Lunedì 8 novembre l'assessore Riccardo De Corato ha premiato i lavori realizzati dagli studenti lombardi nell'ambito della quarta edizione dell'Hackathon 'rispetto in rete', contest dedicato appunto ai soprusi tra giovanissimi in rete e non.

L'edizione 2021 è stata realizzata e curata dall'Istituto 'Daniele Crespi' di Busto Arsizio (Varese) in collaborazione con Provincia e Comune di Varese e Usr di Varese, e tra i premiati ha visto anche gli studenti dell'Istituto Falcone di Gallarate.