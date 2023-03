Dove trovare vestiti originali di marche di lusso a 10 euro

In questi giorni è diventato virale un video della tiktoker Sofia Fisicaro che spiega come trovare a Milano vestiti e abbigliamento firmato a prezzi stracciati. La clip è stata vista quasi 3 milioni di volte e rientra in una serie di video sui luoghi da non perdere in città.

Si parla dell'Istituto vendite giudiziarie del tribunale di Milano in via Farini (Isola). Qui, come è noto, vengono venduti gli oggetti che derivano dai fallimenti delle imprese o dai pignoramenti decisi dal tribunale.

L'influencer segnala "foulard di Celine, Fornasetti e Yves Saint Laurent, maglioni di Richmond, pantaloni da completo a 10 euro, scampoli di pelle e cravatte di Borbonese".

Gli incassi di questo particolare negozio vanno al curatore fallimentare che amministra il patrimonio dell'azienda fallita. Da qui vengono girati ai creditori. Solitamente, sui capi nuovi, i prezzi di listino vengono ribassati del 30-40%. Queste vendite al dettaglio rendono molto di più dei ricavi della cessione di stock interi.