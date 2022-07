Pride, migliaia di persone in corteo a Milano. Video

Erano migliaia le persone scese in strada, nonostante il caldo torrido, per il Pride di Milano. La manifestazione è iniziata alle 14 in via Vittor Pisani, di fronte alla Stazione Centrale, da dove poi, alle 15, è partito il lungo corteo fino all'Arco della Pace, dove si sono tenuti gli interventi dal palco.

"Dopo i due anni del Covid essere qui è bellissimo, oltre che doveroso - spiegano alcuni partecipanti - La bocciatura del Ddl Zan è stata un duro colpo, ma Milano ha saputo rispondere alla grande e le persone in strada sono davvero tantissime".