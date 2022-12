Le torte instagrammabili della cheesecakeria di Milano: c'è anche la "risotto e ossobuco"

Cheescake instagrammabili e una speciale torta "alla milanese", rigorosamente con risotto giallo e ossobuco. Sono le specialità di Nevelate, la prima cheesecakeria d'Italia che ha aperto a pochi passi da corso XXII Marzo (in via Pietro Calvi) e che ha già incuriosito il popolo dei food blogger di Milano.

All'interno del negozio un assortimento di cheesecake tra le più varie, dalla classica "New York" a quelle salate, tutte prodotte in casa con prodotti italiani e con specialità regionali come il gorgonzola dop. "L'accoglienza del pubblico è stata subito grandissima - spiega il titolare Marco Centonza -. Molti si affidano alla ricetta classica, ma le nostre cheesecake sono fatte usando un mix tra la ricetta americana originale e quella giapponese. Abbiamo poi investito molto sulle 'salate', valorizzando i prodotti della nostra terra. Ne sono nate la 'cacio e pepe', la 'gorgonzola e noci' e la 'sorrentina', ma anche la 'milanese' fatta con il risotto giallo e l'ossobuco, ideale per festeggiare il capodanno".