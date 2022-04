Abbiamo visto in anteprima il nuovo negozio Primark di via Torino

Apre al pubblico mercoledì 6 aprile il nuovo attesissimo punto vendita di Primark nel cuore di Milano. In attesa dell'inaugurazione dello store, fissata alle 9 in via Torino 45, Milano Today ha visitato in anteprima il negozio della nota catena di vestiario, realizzato su 6 piani all'interno dello stabile che fino a qualche anno fa ospitare la Fnac. Il punto vendita di via Torino, come tutti gli store Primark, resterà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 22.