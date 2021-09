Primo giorno di scuola con il greenpass: ecco come funziona il monitoraggio di docenti e personale

Verifica del greenpass, temperatura all'ingresso, mascherine e ingressi scaglionati. Così gli studenti e i docenti di Milano rientrano a scuola con le nuove regole anti Covid, iniziando l'anno scolastico in presenza e senza Dad.

Al liceo 'Volta' circa 1200 studenti sono rientrati nell'istituto sotto l'attento controllo del personale ATA, che ha monitorato loro la temperatura all'ingresso, mentre per docenti e personale scolastico è scattato il tanto discusso controllo del greenpass in via telematica, grazie al sistema unificato messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e che permette al dirigente scolastico di verificarne la validità senza che il documento debba essere fisicamente esibito. Diverse le regole per i cosiddetti "esterni", compresi accompagnatori e genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie, ceh dovranno invece esibire la certificazione verde.