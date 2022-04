Il discorso del nuovo procuratore capo di Milano: "Consapevole del delicato incarico"

L'ex procuratore generale di Firenze Marcello Viola si insedia al Palazzo di Giustizia di via Freguglia al posto di Francesco Greco, andato in pensione a novembre

Marcello Viola si è ufficialmente insediato a capo della procura di Milano, prendendo il posto dell'ormai ex magistrato Francesco Greco, andato in pensione a novembre. Viola, nalto nel 1957 a Caltanisetta, ha iniziato la carriera in magistratura come pm a palermo, diventando poi procuratore a Trapani e procuratore generale a Firenze nel 2016.

"Indipendenza, professionalità e responsabilità sono i valori a cui cercherò di ispirare la mia attività, tenendo sempre la porta aperta a tutti - ha dichiarato Viola durante il discorso di insediamento in tribunale - Sono consapevole del fatto che guidare la procura di Milano sia un incarico particolarmente delicato".