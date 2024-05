Perché c'è ancora uno sciopero Atm a Milano: "Il personale scappa via"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcune linea della metro ferme al mattino. E dopo le 18 le metro M1, M2 e M3 chiuse, con solo la M4 e la M5 in funzione. Così come tram e bus in ritardo o del tutto cancellati. A Milano, lunedì 6 maggio, è andato in scena uno sciopero dei trasporti locali che in parte ha mandato in tilt il traffico in città. Macchinisti, autisti e tranvieri hanno protestato davanti al deposito Atm in viale Sarca per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, l'aumento dello stipendio e maggiori tutele a livello di sicurezza. Claudio Signore, responsabile Al Cobas Atm, la testimonianza dell'autista Carlo Circonciso, e un altro membro della segreteria di Al Cobas milanese, Luigi Battipaglia hanno spiegato a MilanoToday i motivi della protesta (video).