Milano, corteo con i pullman in via Melchiorre Gioia: la protesta degli autisti dei bus turistici. Video

Decine di pullman in strada per chiedere sostegni alla categoria duramente colpita dalla crisi economica dovuta al Covid-19. È la protesta degli autisti dei bus turistici, che martedì 6 aprile hanno sfilato in via Melchiorre Gioia bloccando il traffico stradale e chiedendo un intervendo concreto del Governo per salvare il settore.

In mattinata, sempre in zona Stazione Centrale, la medesima rivendicazione era stata fatta anche dai commercianti dei mercati all'aperto, che hanno occupato piazza Duca d'Aosta per chiedere l'immediata riapertura delle bancarelle su tutto il territorio nazionale.