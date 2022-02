Le luci del Teatro Nazionale si spengono: la protesta contro il caro bollette

Luci spente per un'ora al Teatro Nazionale di Milano, in piazza Piemonte, contro il caro bollette. E lo stesso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di via Larga. Le due sale, gestite da Stage Entertainment, giovedì sera hanno aderito alla protesta lanciata dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per richiamare l'attenzione del governo sull'aumento dei costi dell'energia. All'iniziativa ha aderito anche il comune di Milano 'spegnendo' Palazzo Marino e il Castello Sforzesco.

Al Nazionale sono in corso in questi giorni le prove generali del musical Pretty Woman, che tornerà a grande richiesta del pubblico fino a fine febbraio. Un ritorno che, secondo quanto riferito dall'amministratore delegato per l'Italia di Stage Entertainment, Matteo Forte, costa il trenta per cento in più rispetto ai tre mesi precedenti di rappresentazione, proprio per l'aumento vertigionoso delle bollette energetiche. Le luci sono state spente anche al Lirico, dove fino al 13 febbraio è in scena Virginia Raffaele con il suo spettacolo Samusà.

Sala: "Non possiamo ridurre l'utilizzo della luce"

Il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato lo spegnimento simbolico di Palazzo Marino e del Castello Sforzesco spiegando che il rincaro dei costi energetici "incide negativamente sui bilanci degli enti locali, limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini". La richiesta al governo è di "ascolto e misure per il bene delle nostre comunità". Sala aveva aggiunto che, a Milano, l'illuminazione è ormai quasi del tutto convertita a led, per cui, per rispondere al caro bollette, si potrebbe solo limitare l'utilizzo della luce. Una soluzione non praticabile perché, secondo le parole del sindaco, "questo va a discapito della qualità del servizio".