Il video del blitz di alcuni ragazzi nella sede del Pd a Milano

Nel pomeriggio di mercoledì alcuni giovani hanno imbrattato la sede del Partito democratico in corso Garibaldi a Milano. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con gli agenti della Digos, che hanno accompagnato in questura e identificato 2 uomini e 1 donna riconducibili al movimento Ultima generazione, gli stessi che hanno bloccato la tangenziale in passato. I tre dopo aver imbrattato la vetrina con vernice rossa, sono entrati all'interno del locale e uno si è incatenato.