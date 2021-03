Milano, gli studenti del Parini protestano ancora facendo Dad al freddo per strada: "Fateci tornare in classe". Video

Didattica a distanza fatta per strada al freddo in segno di protesta contro la chiusura delle scuole. Così i ragazzi del liceo Parini di Milano hanno voluto protestare nuovamente contro il lockdown imposta da Governo e Regione agli istituti di ogni ordine e grado, chiedendo alle istituzioni uno sforzo concreto per fargli ritornare a fare lezione in presenza, senza escludere le misure di sicurezza anti Covid.

"Siamo a fare didattica a distanza qui in piazza Mirabello perché tornare a scuola si può - spiegano gli studenti - Ci sarebbero molte soluzioni per fare didattica in presenza senza rinunciare alle regole di buona condotta contro il Coronavirus. Basterebbe fare i tamponi agli ingressi, distribuire le mascherine e mantenere il distanziamento. Ci sono poi molti immobili abbandonati e in disuso che potrebbero essere usati per evitare che si creino le cosiddette 'classi pollaio'. Serve però la volontà di attuare tutte queste misure".