Il sit-in contro la carenza di asili nido: "Per questo i giovani lasciano Milano"

Un sit-in fuori da palazzo Marino, mentre all'interno è riunito il consiglio comunale di Milano. Così il gruppo 'Noi moderati' ha voluto protestare contro la mancanza di asili nido in città, esponendo davanti alla sede del comune uno striscione con la scritta "Date asilo ai bambini".

"A Milano governa la sinistra da 11 anni e nonostante questo ancora non si è fatto nulla per la carenza di asili nido in città - dichiara il parlamentare di 'Noi moderati' Alessandro Colucci -. Questo tipo di scelte non fa altro che allontanare i nostri giovani da Milano, giovani che spesso sono costretti a scegliere se lavorare o badare al proprio figlio. Che futuro stiamo offrendo loro con la politica abitativa del sindaco Sala?".