Il padre che protesta davanti a Unipol per l'indennizzo della figlia vittima della strada

Quella di Domenico Silvestri è la storia di un padre disperato, che dopo aver perso la figlia 21enne Greta in un incidente stradale, si è ritrovato a dover lottare anche per ottenere il risarcimento assicurativo destinato alla famiglia. Da quel luglio del 2022 la vita di Domenico e della sua compagna è in un limbo, perché nonostante la grave perdita i due non riescono ad andare avanti a causa di una questione burocratica che non sembra trovare termine. E così, in un estremo tentativo di farsi ascoltare, il padre di Greta ha deciso di fare un sit-in davanti alla sede di Unipol-Sai, a San Donato, alle porte di Milano, nella speranza che il suo gesto smuova qualcosa.

"È passato quasi un anno dall'incidente e nessuno si è più fatto sentire. Non rispondono nemmeno alle chiamate e alle PEC dell'avvocato - racconta Domenico -. Greta non era mia figlia biologica, ma l'ho cresciuta come fosse mia sin dall'età di otto mesi. Era una ragazza come ce ne sono una su un milione. Lavorava come maitre in un ristorante della Pinetina, ad Appiano Gentile, dove si allena l'Inter. Mentre tornava a casa, accompagnata dal datore di lavoro, ha avuto un incidente ed è morta. Da quel giorno per noi è iniziato l'incubo con l'assicurazione. Può sembrare egoista farne una questione di soldi, ma la realtà è che in questa vita siamo tutti dei fascicoli, e l'unica cosa che mi resta di mia figlia è una pratica che non procede. Di certo non lo facciamo per il denaro, ma per una questione di giustizia, giustizia per la morte di Greta. Anche perché la gente non immagina quanto possa in realtà valere, per una società assicurativa, la vita di una persona. Non starò qui a dirvi la cifra, ma vi garantisco che vale davvero poco".