Il caso dei cani "sfrattati" dall'area riservata al Parco della Resistenza

In un pomeriggio di maggio si sono visti letteralmente sfrattare dall'area cani del parco pubblico, e così decine di residenti milanesi hanno deciso di occupare abusivamente lo spazio riservato per chiederne la riapertura. Accade al Parco della Resistenza, a pochi passi dalla prestigiosa università Bocconi, dove i padroni degli amici a quattro zampe stanno combattendo contro la decisione di chiudere una delle due aree cani dei giardini pubblici (quella più grande), riservando loro solo un piccolo spazio che, spiegano i residenti, non è sufficiente per far correre tutti gli animali.

"Questa decisione crea disagi a tutti - raccontano i proprietari dei cani - Sappiamo che probabilmente è stata presa per permettere di ampliare l'area giochi dei bambini, ed è un'esigenza sacrosanta, ma cacciare gli animali non è certo un segno di convivenza. Per noi oggi portare a spasso il cane è diventato un incubo. L'area che ci è stata lasciata è piccolissima, e ci sono molti cani di grossa taglia. Spesso capita che si formi la fila fuori dal recinto e così i cani e i loro padroni sono costretti a occupare i vialetti come fossero una sala d'aspetto".

"Abbiamo deciso di mettere nella costituzione il diritto alla tutela degli animali, ma poi nella pratica dobbiamo agire di conseguenza - spiega la senatrice del Movimento 5 Stelle Simona Nocerino, alla quale i residenti si sono rivolti per tentare di risolvere la controversia - Anche gli animali e i loro padroni hanno il diritto di convivere all'nterno del parco, e restringere le aree in cui posso stare senza dar fastidio alle altre persone non è certo la soluzione migliore per la convivenza. Chiediamo che l'area cani sia immediatamente riaperta".