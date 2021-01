Milano, 30mila precari degli hotel in cassa integrazione da marzo: "Lavoriamo 15 ore e ce ne pagano 4"

Nuova protesta dei lavoratori precari degli hotel, che venerdì 15 gennaio si sono riuniti sotto al palazzo del Prefetto per chiedere un intervento in favore dei 30mila addetti del settore degli alberghi in cassa integrazione da marzo a causa del Covid.

"C'è una vertenza cittadina che tutte le istituzioni fanno finta di non vedere - ha spiegato Mattia Scolari della FlaicaUniti - CUB di Milano - 30.000 lavoratori del settore in cassa integrazione da marzo con redditi ridotti e aziende che iniziano a promuovere cambi d'appalto e fallimenti d'azienda per licenziare i vecchi dipendenti o peggiorarne sensibilmente stipendi e diritti".