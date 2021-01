Scuola, la rabbia degli studenti di Milano nel giorno della mancata riapertura delle scuole

Hanno occupato simbolicamente la sede del Miur, il ministero dell'Istruzione, protestando per l'ennesimo rinvio delle lezioni in presenza proprio nel giorno in cui sarebbero dovuti tornare in classe. Protagonisti del gesto gli studenti della piattaforma "No Dad", che all'alba di giovedì 7 gennaio hanno manifestato il proprio dissenso verso il nuovo slittamento della data di rientro negli istituti scolastici.

"Siamo convinti che il governo e, in particolare il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, sia inadeguato e incapace di risolvere i problemi dell'Istruzione italiana - spiegano gli studenti in un comunicato stampa - Le scelte sul tema della scuola, prese dal governo Conte da marzo ad oggi, hanno condannato l’istruzione pubblica a uno stato di isolamento, disorganizzazione e continua incertezza. Misure inefficaci, scarse risorse e incapacità di risolvere le problematiche dei luoghi di formazione hanno rivelato un disinteresse politico verso un settore fondamentale come quello dell'istruzione. Abbiamo visto per mesi centri commerciali e negozi aperti, mentre le nostre scuole restavano più chiuse che aperte. Siamo stati abbandonati".