Milano, ristoratori bloccano il traffico per protesta: "Fateci lavorare". Video

Nuova protesta dei lavoratori del settore della ristorazione, che giovedì 21 gennaio hanno sfilato con le auto in corteo bloccando il traffico in viale Fulvio Testi e in centro città.

I ristoratori sono scesi in piazza per manifestare contro le politiche di chiusura imposte dal Governo a causa del Covid, ribadendo che senza aiuti l'intero settore sta andando verso il fallimento. "Fateci lavorare", il messaggio scritto sui cartelli dei dimostranti. Nella giornata di oggi, intanto, al palazzo della Regione si attende il pronunciamento del Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Giunta Fontana contro la zona rossa in Lombardia.