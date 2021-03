Milano, la protesta di ristoranti e bar: "Ora che ha le poltrone anche la Lega ci ha abbandonato". Video

Nuovo governo, vecchia protesta. I lavoratori dei ristoranti e dei bar scendono nuovamente in piazza per manifestare contro le chiusure decise dal Governo a causa del Covid, ma soprattutto per chiedere al neo Presidente del Consiglio Mario Draghi interventi concreti per salvare una tra le categorie più colpite dalla pandemia.

"Ora che hanno avuto le poltrone persino quelli della Lega ci hanno abbandonato - spiegano i ristoratori esasperati - E pensare che fino all'altro ieri volevano che tenessimo aperto persino la sera. Purtroppo siamo di fronte al fallimento della politica, un fallimento che sta portando a fondo anche noi lavoratori del settore della ristorazione".