"E la scuola bussò": gli studenti di Milano protestano citando Loredana Bertè. Video

Una citazione da una canzone di Loredana Bertè per denunciare le tante mancanze nei confronti della scuola e degli studenti da parte del Governo. Protagonista del flashmob, organizzato martedì 8 giugno in piazza Duomo a Milano, il comitato 'Priorità alla scuola', che dalla balconata dell'Arengario ha srotolato uno striscio che recava la scritta "E la scuola bussò".

"In nessuna scuola di Milano gli studenti sono mai tornati in classe al 100% - spiega Chiara Ponzini, del comitato 'Priorità alla scuola' - Abbiamo deciso di fare quest'azione nell'ultimo giorno di lezioni per dare una specie di promemoria al Governo in vista del nuovo anno scolastico a settembre. I ragazzi hanno bisogno di poter tornare in classe, perché è quello l'unico luogo adatto allo studio. In tutti questi mesi abbiamo assistito a gravi episodi di depressione da parte di molti studenti, e il Governo deve capire che non tutti hanno una famiglia da 'Mulino bianco'. C'è chi in casa vive situazioni difficili, che non si conciliano per nulla con lo studio e l'apprendimento".