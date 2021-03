Milano, protesta per il Senegal al consolato di Francia: "Macron ci ruba materie prime e democrazia". Video

Hanno manifestato per chiedere la liberazione dell'attivista democratico Osoumane Sonko, arrestato mercoledì 3 marzo con accuse apparentemente inventate, ma anche per chiedere la fine della presenza militare francese in Senegal, e lo stop allo sfruttamento di materie prime da parte delle potenze europee.

Protagonista del sit-in, venerdì 5 marzo in via Turati, un folto gruppo di attivisti africani, che hanno gridato la propria rabbia all'indirizzo del Consolato Generale di Francia chiedendo l'immediata scarcerazione di Sonko. "Sappiamo come finisce nel nostro paese - spiegano i manifestanti mentre mostrano i filmati delle rivolte in Senegal e delle violenze della polizia sui dimostranti - Non vogliamo che Sonko faccia la stessa fine che hanno fatto altri leader democratici, come Thomas Sankarà, ucciso nel 1987. Osoumane è stato imprigionato perché denunciava i brogli con cui il nostro presidente, Macky Sall, ha vinto le ultime elezioni nel 2019, e al momento di lui non si hanno notizie. È come se fosse stato sequestrato".

"Il governo di Macky Sall è totalmente al servizio degli interessi della Francia, che con la scusa degli aiuti continua a inviare i suoi militari in Senegal - continuano gli attivisti - In realtà i francesi vogliono solamente le nostre materie prime: oro e petrolio. Se non ci fosse ancora il colonialismo l'Africa sarebbe il paese più ricco del mondo e i nostri figli non prenderebbero i barconi per venire in Europa. A Parigi ci sono forse l'oro, il petrolio e le materie prime? No, quelle sono in Africa, e per questo da anni noi africani veniamo derubati della democrazia".