Video: pugile Federico Colombi arrestato a Barcellona, picchia tutti e viene ammanettato

Il pugile lombardo Federico Colombi, a quanto si apprende dai media locali, è stato arrestato a Barcellona (Spagna) dopo una rissa con due agenti in borghese e due dipendenti di un bar della città spagnola la scorsa notte.

Secondo quanto trapelato dalle prime informazioni, il 21enne boxeur (74 kg, dilettante Aob) si sarebbe rifiutato di pagare il conto di alcuni drink in un bar del barrio Gotic e da lì sarebbe nato un diverbio sfociato in rissa ripreso da alcuni residenti. Colombi era in vacanza con alcuni amici.

È servito l'intervento di diversi poliziotti per riuscire a bloccare il pugile italiano. A pagare il prezzo più caro è stato uno dei lavoratori coinvolti, che si è ritrovato con il setto nasale e un sopracciglio rotti. I due agenti in borghese intervenuti erano del commissariato di Ciutat Vella ma è stato necessario l'intervento dei Mossos d'Esquadra e di diversi poliziotti per riuscire a immobilizzare il pugile, ammanettarlo e trasferirlo in carcere.

Il video di Colombi completamente fuori di sè che cerca di pestare tutti è stato filmato da un residente in uno dei palazzi limitrofi ed è subito diventato virale.