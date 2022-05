La parata del Milan sul bus scoperto dopo lo scudetto (con insulti all'Inter)

È il giorno del grande abbraccio collettivo. Della nuova festa. Alle 18.37 in punto il Milan neo campione d'Italia è partito da casa Milan, in via Aldo Rossi, a bordo del bus scoperto per fare il giro della città per celebrare il tricolore vinto grazie allo 0-3 di domencia sul campo del Sassuolo.

Non sono mancate le polemiche: sul pullman dei giocatori, una scritta volgare nei confronti dei cugini interisti: "La Coppa Italia mettila nel c... ".

Tra due ali di folla, e migliaia e migliaia di tifosi assipati in strada, il percorso tocca viale Traiano, viale Scarampo, viale Serra, viale Certosa, piazza Firenze, corso Sempione, via Canova, viale Milton, via Moliere, viale Alemagna, via Paleocapa, piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, piazza del Duomo. Qui i tifosi rossoneri hanno incontrato l'ex presidente Silvio Berlusconi che si è affacciato da un ristorante. In migliaia hanno saltato "Chi non salta nerazzurro è, è", ancora riferendosi ai cugini interisti.

Lì le nuove celebrazioni dopo quelle dell'ultima notte. Una notte un po' tricolore, un po' rossonera. All'inizio del viaggio sul pullman è apparso uno striscione - poi sparito - dedicato ai cugini interisti con un chiarissimo "la Coppa Italia mettila nel c...o", in riferimento al trofeo vinto dai nerazzurri. Una sorta di citazione, tra l'altro, perché nel 2007 - quando il Diavolo vinse la Champions e l'Inter lo scudetto - Ambrosini, proprio da un bus scoperto, espose uno striscione praticamente identico.

Video embed da profilo Youtube ufficiale di Ac Milan