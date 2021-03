La sala da biliardo è chiusa per Covid e il gestore, per così dire, si “reinventa” offrendo il locale come base per lo spaccio di cocaina.

Il traffico è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato di Milano, che dopo alcuni giorni di appostamenti hanno smascherato l’esercente e arrestato un pusher che riceveva i clienti nel locale nascondendo le basi dentro le buche del biliardo