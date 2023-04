C'è Quentin Tarantino: folla oceanica in Duomo, fan in fila per ore. Video

Il regista era in città per presentare il suo libro "Cinema Speculation"

Mostruoso bagno di folla a Milano per Quentin Tarantino, che venerdì è stato ospite della rassegna "La Milanesiana" per presentare il suo libro "Cinema Speculation".

Fuori dalla Mondadori di Piazza Duomo si sono radunati migliaia di fan soltanto per vedere arrivare il regista di capolavori come "Pulp fiction", "Le Iene" e "Kill bill". In migliaia da ore prima, si sono accalcati davanti alla libreria per ricevere un saluto del regista scrittore, che non si è sottratto all'abbraccio dei fan.

"Io lo corteggio da 24 anni, al 24esimo ha detto sì. Quindi sono felice della conquista, oggi presenta il libro e gli consegnerò il premio della Milanesiana", ha affermato Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttrice della kermesse.