Raccontare la malattia sui social: chi è Chiara Grazioli, 21enne milanese che lotta contro la Leucemia. Video

Chiara Grazioli è una ragazza milanese di 21 anni che affronta per la seconda volta la Leucemia. Per raccontare il suo percorso di cura ha aperto un canale YouTube molto seguito nel quale spiega i progressi delle sue terapie, sensibilizzando i più giovani nei confronti di una malattia ancora oggi difficile da combattere.

Per tentare di fermare la “recidiva”, il ripresentarsi della Leucemia (ndr), Chiara dovrà sottoporti al cosiddetto Car T, una terapia di proteine sintetiche molto pesante che “allena” i linfociti T a riconoscere il tumore e a combatterlo. In seguito al Car T, tuttavia, Chiara dovrà sottoporsi e a un nuovo trapianto di midollo, e per questo, attraverso il suo canale, ha lanciato un appello a donare il midollo osseo.