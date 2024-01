Le storie dei deportati a cui sono dedicate le pietre d'inciampo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le storie dimenticate dei milanesi deportati nei lager dai nazi-fascisti rivivono ogni anno con la posa delle nuove pietre d'inciampo per le vie di Milano. Le targhe, ideate dall'artista Gunter Demnig nel 1992 e oggi presenti nelle città di tutta l'Europa, ricordano i nomi e le storie di chi, per le proprie origini ebraiche, o perché dissidente o partigiano, è finito in un campo di sterminio nazista.

Per raccontarvi le vite dei 27 cittadini milanesi che quest'anno vanno ad aggiungersi a quelli delle pietre già posate, abbiamo intervistato e filmato le testimonianze di nipoti e cugini che nel tempo hanno recuperato la memoria perduta dei loro parenti, sterminati in quelle fabbriche di morte chiamate Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald o Dachau.

Un medico nel lager

Storie come quella del medico Mario De Benedetti, deportato con la moglie Theresia Hertz perché di origini ebraiche. Secondo la testimonianza scritta di un suo compagno di prigionia, nonostante le condizioni del lager De Benedetti curava i prigionieri finiti con lui nelle baracche di Auschwitz, di nascosto dalle SS. Secondo un altro testimone, il medico morì sotto i colpi di un soldato tedesco per non aver risposto prontamente a un ordine.

Rastrellamento al Corriere della Sera

C'è poi Dionigi Parietti, dipendente del quotidiano milanese il Corriere della Sera, arrestato e rinchiuso a San Vittore il 2 marzo del 1944 perché giudicato sovversivo. Inizialmente ai parenti fu detto che si trattava di un semplice interrogatorio, ma dopo alcuni giorni Parietti fu rasato e vestito con la casacca dei campi di concentramento, spedito a Mauthausen con sul petto la stella di colore rosso destinata agli oppositori politici.

Fascisti in famiglia

Ci sono infine le vicende di Enrico Ravenna e Anacleto Morandi. Il primo ex militare di origine ebraica, reduce della prima guerra mondiale. Il secondo partigiano. Entrambi subiscono la stessa sorte per colpa di un parente fascista. Ravenna, piccolo commerciante sposato con una donna di fede cattolica, cerca rifugio da una sorella a Roma, non sapendo che lei è sposata con un gerarca di basso livello. Poco dopo il suo arrivo nella capitale viene deportato ad Auschwitz. Morandi invece, partigiano a Ferrara e rifugiato a Milano, è costretto a convivere nella stessa casa di un suocero iscritto nelle Camicie nere. Sarà deportato a Mauthausen il 4 marzo 1944, e morirà il 27 gennaio dell'anno seguente a Ebensee.