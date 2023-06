Le ragazze in bikini che lavano un'auto davanti al Bosco Verticale: video

Quattro ragazze in costume da bagno che lavano un'auto di lusso in modo e con pose provocanti. Il video, già virale, è stato girato in pieno giorno davanti al famoso Bosco Verticale di Milano, in pieno centro. Quasi certamente le ragazze in bikini erano lì per la ripresa di un videoclip o per un servizio fotografico, come si evince dalla presenza di alcuni operatori con le reflex e le video camere in mano. Le immagini di Giacomo Bruno.