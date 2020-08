Follia a Milano, ragazzo si lancia sui binari della metro per fare un selfie. Video

A dicembre 2019 era successo qualcosa di simile (video), è capitato ancora: un ragazzo si è buttato sui binari della metro rossa, la M1, con il solo obiettivo di fare un selfie. La bravata è stata registrata da qualcuno sulla banchina e il video è poi stato postato su Instagram da diversi account.

A quanto pare il video sarebbe stato girato nella fermata Lotto. Il video mostra un giovane mentre si fa una foto e si mette a correre sui binari sempre con il cellulare in mano. Non è chiaro quando sia stato registrato il filmato.

Sull'episodio ha espresso preoccupazione Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento dei Comitati milanesi: "È pericolosamente in crescita tra i giovani questa moda di fare video live sui social sempre più estremi per cercare like e consensi".