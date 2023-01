Spinto sotto al treno per vendetta: il video del folle gesto

Se l'è cavata per miracolo il 14enne spinto sui binari del treno da alcuni ragazzi rivali e travolto dal convoglio in corsa. Nel filmato delle videocamere di sorveglianza è chiaramente visibile la banda di giovani rivali che, sembra per motivi legati a una disputa amorosa, spinge il 14enne contro il treno in arrivo alla stazione. Il giovane perde l'equilibrio, sbattendo violentemente la testa contro il vagone in corsa e venendo poi trascinato sotto alle ruote. La vittima, fortunatamente, non è in pericolo di vita.