Rapina in banca come nel telefilm 'La Casa di carta': tre arresti

Lo scorso 22 settembre la banda aveva svaligiato una filiale Bper in via delle Forze Armate a Milano

Sono stati arrestati a Torino i 3 responsabili della maxi rapina alla Banca Bper in via delle Forze Armate avvenuta lo scorso 22 settembre e nella quale i rapinatori avevano tenuto in ostaggio per oltre mezz’ora clienti e dipendenti della filiale, fuggendo infine con un bottino da 320mila euro.

Secondo gli investigatori della Polizia di Stato, i tre banditi, due uomini di 48 e 73 anni e una donna di 53, si sarebbero ispirati nel proprio modus operandi, al celebre telefilm “La Casa di carta”, utilizzando addirittura i nomi dei personaggi per coprire la propria identità durante i colpi in banca.