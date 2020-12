Rapinano farmacia di Corvetto coperti da cappuccio e mascherina: arrestato un 23enne

Rapinano una farmacia facendo finta di avere una pistola, ma uno dei due viene fermato poco dopo dai Carabinieri. È accaduto in via Marocchetti, quartiere Corvetto di Milano: i rapinatori, sono entrato nella farmacia con indosso cappuccio e mascherine, e fingendo di essere armati si sono fatti consegnare l’incasso, scappando poi in bicicletta in direzione della stazione di Rogoredo.

Ed è proprio allo scalo ferroviario che i militari dell’Arma, allertati dalle farmaciste, hanno individuato e fermato poco dopo uno dei due uomini: un 23enne che aveva ancora indosso i 200 euro in contanti prelevare dalla cassa del negozio e i cellulari delle due titolari. Ancora in fuga il secondo rapinatore.