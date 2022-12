L'uomo che rapina la farmacia senza sapere che fuori c'è la polizia (al 17esimo colpo in un mese)

Non ha fatto in tempo neanche ad uscire. Un uomo di 38 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dalla polizia a Milano immediatamente dopo aver rapinato una farmacia.

A fermarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che stavano indagando su una serie di blitz - ben 16 - messi a segno in farmacia tra il 27 novembre e il 20 dicembre. In praticamente tutte le occasioni a entrare in azione era stato un uomo armato di coltello, di circa 40 anni, alto 170 cm, con corporatura media, capelli corti e barba incolta. Raccolti gli elementi, gli specialisti dell'ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine hanno isolato una serialità del rapinatore, fornendo ai colleghi della mobile una serie di potenziali nuovi obiettivi.

Così, quando mercoledì il 38enne ha deciso di colpire la farmacia Lloyds di via Casoretto, gli agenti erano già fuori a tenerlo d'occhio. Una volta entrato, come mostra il video registrato dalle telecamere di video sorveglianza del negozio, il malvivente si è diretto verso la cassa e ha preso il denaro. Non contento, ha chiesto alle due dipendenti altri contanti minacciandole di prendere un'arma mettendo una mano nella tasca del giubbotto, per rendere più credibile la minaccia. Le due donne, spaventate, sono così andate in una stanza nel retro e hanno aperto un armadio recuperando altri 1.500 euro.

Preso il bottino, il rapinatore si è diretto serenamente verso l'uscita, dove però ha "incontrato" i poliziotti. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina di 23 centimetri. A casa sua invece sono stati sequestrati vestiti che sembrano corrispondere a quelli indossati dal malvivente protagonista di altri blitz. È verosimile che la firma sui colpi dell'ultimo mese sia sempre la sua.