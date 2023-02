L'uomo che esce dal carcere, rapina 13 farmacie e ritorna in carcere: tradito dal neo. Video

In manette un 47enne. In meno di 20 giorni ha colpito 13 volte

Aveva assaporato la prima notte di libertà concedendosi una serata senza "lavorare". Poi, dalla mattina dopo, sarebbe tornato a fare quello che fa da anni: rapinare farmacie. Un uomo di 47 anni, l'italiano Vito De Carlo, con numerosi precedenti alle spalle, è stato fermato nei giorni scorsi dalla polizia perché accusato di 13 rapine - 11 riuscite e 2 tentate - messe a segno tra il 28 gennaio e il 15 febbraio per un bottino totale di 10mila euro.

Le date non sono casuali perché fino al 27 gennaio il 47enne era stato in carcere a Torino dopo essere stato fermato per altri blitz. Uscito di prigione e tornato sotto la Madonnina, dalla mattina successiva sarebbe ritornato "in piazza". A incastrarlo, con un fermo di indiziato di delitto, sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola.

Stando alle indagini, quel 28 gennaio l'uomo aveva rapinato la farmacia Lambrate di via Pacini. Tre giorni dopo avrebbe fatto lo stesso alla "Del Naviglio" di via Troya e altri due giorni dopo avrebbe cercato - fallendo - di svuotare la cassa della farmacia Diana di piazza Oberdan, che tra l'altro aveva già colpito nel 2013. E che avrebbe poi colpito lo stesso giorno, in serata, riuscendo a scappare con i soldi.

Il giorno dopo, il 3 febbraio, nel mirino era finita la farmacia Sempione, mentre il 5 era toccato alla "Cinque giornate" - anche quella già "visitata" 10 anni prima -, con il colpo che però era fallito. Stesso giorno, meno di un'ora dopo, altro blitz alla "Stilo" di via Senato e il giorno dopo alla "Raimondi" di Largo La Foppa. A chiudere la serie - l'8, il 12, il 14 e il febbraio - erano stati quattro raid, tutti riusciti, alla "Sant'Eustorgio", alla "Ferrarini", di nuovo alla "Stilo" e alla "Lodi".

Tutte le vittime ascoltate dalla polizia avevano fornito un quadro sovrapponabile: a entrare in azione era stato un uomo sui 40 anni, italiano, alto 1 metro e 70, che si era finto cliente e poi - con una mano in tasca per far credere di avere un'arma - aveva raggiunto la cassa e preso i soldi. Il dettaglio fondamentale è arrivato, però, quando alcuni dei farmacisti hanno raccontato di aver notato un neo sullo zigomo destro del bandito.

Raccolti tutti gli elementi - e studiata la serialità, ribattezzata "avventore" dagli specialisti dell'ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine - i Falchi della VI sezione sono risaliti a De Carlo, già noto proprio per il suo curriculum criminale. Il giorno dopo l'ultima rapina, il 47enne è stato rintracciato e fermato in un hotel in zona città Studi. In camera sua c'erano 240 euro, un borsone con gli abiti usati durante i blitz. Sul suo volto, all'altezza dello zigomo, un tatuaggio sbiadito, effettivamente molto simile a un neo.