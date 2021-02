Legnano (Milano), rapinano il negozio di biciclette sfondando la vetrina con il furgone. Video

Sfondano la vetrina del negozio e in pochi minuti rubano 17 biciclette. È accaduto a Legnano, in provincia di Milano. Vittima l’emporio per ciclisti “Bicimania”, rapinato da un gruppo di malviventi incappucciati con il metodo della cosiddetta “Spaccata”.

Nel filmato di sorveglianza del negozio, è chiaramente visibile il furgone mentre sfonda la vetrina, seguito da un gruppo di rapinatori che in pochissimo tempo ripuliscono l’esercizio commerciale.