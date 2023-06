Terrore nel parcheggio: rapinatore si infila in auto e punta un coltello alla gola del proprietario. Video

Tradito dal video. Un uomo di 43 anni, un cittadino egiziano con precedenti, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata per aver aggredito e derubato un 84enne a Milano.

Il suo raid era andato in scena il 15 marzo pomeriggio nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale piazza Portello. Lì, l'anziano era stato seguito mentre andava a riprendere la sua auto, con il malvivente che si era introdotto nell'abitacolo e lo aveva a lungo minacciato con un coltello puntato alla gola per farsi consegnare il denaro.

Il 43enne aveva poi obbligato la vittima a guidare fuori dai sotterranei e al primo semaforo era sceso e si era allontanato a piedi. Partendo dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del mall e dalle tracce lasciate dal rapinatore sul luogo del blitz, gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro sono riusciti a identificarlo e incastrarlo. Lunedì per lui sono scattate le manette ed è finito nel carcere di San Vittore.