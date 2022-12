Pistola alla testa della cassiera: il video del blitz dei rapinatori alle Poste

Eccoli in azione il 51enne e il 60enne, entrambi italiani ed entrambi residenti nel Monzese, arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuti responsabili di due rapine messe a segno il 1 luglio e il 5 agosto in due uffici postali di Garbagnate e Gorgonzola.

In entrambi i blitz - dal copione praticamente identico - i due erano entrati fingengosi dei normali clienti e nascondendo parzialmente il volto con cappellini da baseball, mascherine e occhiali. Una volta dentro, come mostrano le immagini del raid a Garbagnate, avevano minacciato una commessa puntandole una pistola al volto e intimandole di aprire la cassaforte, che loro credevano piena perché in quei giorni erano in calendario i pagamenti delle pensioni. Il loro piano era però quasi miseramente fallito perché i caveau temporizzati li avrebbero costretti ad attendere troppo e così erano riusciti a rubare "soltanto" 300 euro a Garbagnate e poco più di 600 a Gorgonzola.

I carabinieri della compagnia di Rho, dopo gli iniziali accertamenti svolti nel primo ufficio postale finito nel mirino, si sono concentrati sulle analisi delle immagini delle telecamere comunali della zona, così da cercare di verificare con quale mezzo fossero arrivati sul posto i banditi. Un tentativo andato a segno quando gli investigatori sono riusciti a "isolare" una Fiat punto rossa che appariva nei frame dei varchi stradali sia di Garbagnate che di Gorgonzola. La macchina è risultata intestata a una donna in realtà deceduta, la madre del cognato del 51enne. Con una serie di appostamenti e verifiche, i carabinieri hanno poi accertato che il reale utilizzare del veicolo era proprio l'uomo. A tradire il 60enne - che in quel periodo era in regime di semilibertà, con la possibilità di uscire da San Vittore di giorno - è stato invece un tatuaggio, un drago tribale che ha sulla schiena e parte del collo. Un "pezzetto" del disegno è stato catturato dagli occhi elettronici dell'ufficio postale, con il dettaglio che ha portato gli investigatori dritti a lui. E così per entrambi - che erano già in cella per una rapina compiuta il 31 agosto - sono scattate di nuovo le manette.