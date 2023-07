Marito e moglie presi a calci e pugni nel box per gli orologi da 30mila euro

Sono stati trascinati fuori dalla loro auto e presi a calci e pugni da due uomini che li hanno rapinati di un Rolex da 13mila euro e di un orologio Bulgari da 20mila. La rapina era avvenuta lo scorso 26 marzo in un garage di viale Monte Santo, zona Porta Nuova. Ora uno dei due presunti aggressori è stato fermato dalla polizia di Stato a Modena.

A finire in manette nei giorni scorsi, dopo essere stato rintracciato nella città emiliana, un 20enne rom. Nei suoi confronti gli agenti, coordinati dalla Procura milanese, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto. In base a quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano, il giovane sarebbe responsabile della rapina ai danni dei due coniugi.

Marito e moglie erano stati aggrediti dopo essere entrati nel loro box. Due uomini colpendoli con calci e pugni gli avevano sottratto un Rolex modello Gmt Master in acciaio con quadrante blu e rosso, dal valore di circa euro 13mila euro, e un orologio Bulgari in oro con brillanti, con meccanismo a vista e con cinturino in coccodrillo blu, del valore di circa 20mila euro.

A incastrare il 20enne è stato l'incrocio tra le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, le analisi delle celle telefoniche e i servizi di osservazione dei poliziotti. Identificato anche il presunto complice del ragazzo fermato, che al momento risulta ricercato. Le indagini hanno messo in luce come i due appartenessero a un gruppo composto da rom, molto attivo in Italia, che rientrava spesso in Romania ed era abituato a commettere reati contro il patrimonio, pur senza avere target specifici o un preciso modus operandi.