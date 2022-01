Il "rapinatore retrò" in azione: il blitz nel supermercato con il revolver in pugno. Video

Il colpo in un supermercato di via Millelire. In manette un 59enne, fermato dopo un colpo ma sospettato di altri 14

Un uomo di 52 anni - B.R., italiano, con precedenti alle spalle - è stato arrestato lunedì mattina a Milano con l'accusa di rapina aggravata subito dopo un blitz messo a segno all'interno di un supermercato di via Millelire. A fermarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che già da qualche giorno stavano dietro al 52enne, scarcerato a maggio scorso dopo essere finito in cella per un'altra rapina.

Da settimane, infatti, gli investigatori si stavano concentrando su una serie di 14 blitz compiuti tra supermercati e farmacie nella zona ovest di Milano, tutti con lo stesso e identico modus operandi. Il bandito, stando alle ricostruzioni della questura, entrava nei locali con mascherina sul volto e cappuccio calato sulla testa, fingeva di acquistare qualcosa, si avvicinava alle casse per pagare e appena il dipendente apriva il cassetto mostrava un revolver a canna lungha e si faceva dare i contanti.

Grazie ai dati messi insieme dal "Key crime", il software della divisione anticrimine in grado di trovare punti comuni tra le varie rapine, i poliziotti sono arrivati a una serialità ribattezzata "retrò", sia per l'età non proprio giovanissima del malvivente inquadrato dalle immagini delle telecamere dei negozi svaligiati, sia per la sua abitudine di costringere le vittime a seguirlo nel retro per garantirsi una via di fuga più agevole. Continuando a monitorare i colpi, la svolta decisiva è arrivata il 31 dicembre, quando il bandito retrò è tornato in azione e ha colpito in un supermercato in zona Bonola. Lì la sua auto - una Kalos - è stata ripresa dagli occhi elettronici, che hanno così restituito agli agenti una traccia ancora più concreta da cui partire. Approfondendo gli accertamenti sulla macchina, i poliziotti sono arrivati proprio al 52enne: quando lunedì ha messo a segno il blitz in via Millelire - mostrato nelle immagini - gli investigatori erano fuori ad attenderlo.

Il rapinatore è stato quindi arrestato in flagranza e portato in carcere. Gli accertamenti proseguono adesso per verificare se - come sembra - ci sia sempre la sua firma sui 14 colpi avvenuti tra novembre e dicembre del 2021 con un copione praticamente identico.