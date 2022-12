La folle aggressione del branco: spaccano i denti a un uomo per rapinarlo. Video

La rapina giovedì sera in via Rismondo. In manette due uomini

In tre contro uno. A calci, pugni, schiaffi. Brutale e violenta rapina giovedì sera in via Rismondo a Milano, dove un uomo di 35 anni - che era appena uscito dal lavoro - è stato aggredito e pestato da tre persone fuori da un tabacchino.

Come mostrano le immagini di una telecamera di video sorveglianza, il 35enne è stato avvicinato dai tre che - sfruttando la superiorità numerica - lo hanno picchiato e hanno continuato a colpirlo anche mentre era a terra per portargli via un paio di cuffie e un marsupio. Preso il bottino, i tre si sono dati alla fuga ma per due di loro - un 25enne e un 23enne, entrambi cittadini marocchini - la corsa è durata poco.

Gli agenti delle volanti, allertati dalla stessa vittima, li hanno infatti trovati poco lontano e li hanno riconosciuti proprio grazie ai frame del video. Per i due è scattato un fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di rapina aggravata - sul più giovane pendeva anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del tribunale di Forlì, sempre per rapina -, mentre il terzo uomo per ora è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il 35enne pestato è invece finito al pronto soccorso del Fatebenefratelli: nell'aggressione ha riportato alcune contusioni e la perdita di tre denti.