Milano, rapinatore seriale arrestato dopo un colpo in una boutique di corso Genova. Video

Potrebbe essere l’autore di ben 9 rapine il 52enne italiano arrestato mercoledì 14 aprile in corso Genova a Milano, dopo una rapina in un negozio di borse.

L’uomo, che risulta regolarmente impiegato in un’azienda di cablaggio, era entrato nella boutique armato di una scacciacani e con il viso coperto da mascherina, occhiali da sole e cappuccio, facendosi consegnare il denaro del registratore di cassa per un totale di circa 200 euro. Dopo pochi metri dal negozio, tuttavia, l’uomo è stato bloccato e arrestato dai “Falchi” in motocicletta della Polizia di Stato, che sta ora vagliando l’ipotesi secondo cui il 52enne sarebbe un rapinatore seriale.