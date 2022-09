Assalti alle farmacie armato di forbici e taglierino: preso il rapinatore seriale

Sarebbe responsabile di alemno 5 rapine l'uomo arrestato dai Falchi della Squadra Mobile la mattina di giovedì primo settembre in piazzale Maciachini, a Milano. Il rapinatore seriale, che nei giorni scorsi aveva seminato il panico colpendo 3 farmacie in zona via Farini armato di forbici e taglierino, è stato messo in fuga da un farmacista durante una rapina non andata a segno, e dopo un breve inseguimento è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato nel mezzanico della stazione Maciachini, dove cercava di darsi alla fuga in metrò. Dai successivi controlli, il rapinatore seriale è risultato già destinatario di un provvedimento di cattura per cumulo di pene.