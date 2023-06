La banda che rapinava le banche prendendo in ostaggio i clienti

Un gruppo composto da 5 italiani è finito in manette dopo due colpi da 180mila euro in altrettanti istituti di credito milanesi

Facevano irruzione nelle filiali di banca prendendo letteralmente in ostaggio clienti e dipendenti, per poi ripulire caveau e casse automatiche. Sono finiti tutti quanti in manette i 5 italiani componenti di una banda che tra giugno e dicembre del 2020 hanno svaligiato due istituti di credito di Milano portandosi via un bottino da 130mila euro.

Il gruppo è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato dopo una indagine che ha permesso di stabilire con precisione i ruoli all'interno della banda: mentre due dei componenti si occupavano della rapina vera e propria, altri 2 membri si dividevano rispettivamente i compiti del palo, dell'autista, mentre un quinto rapinatore, il cosiddetto "cervello della banda", pianificava gli assalti armati.