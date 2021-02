Milano, presa la banda della rapine ai bancomat con l'esplosivo: 73 filiali ripulite in due anni. Video

Tra il 2018 e il 2020 avevano assaltato numerosi bancomat di Milano, Monza, Bergamo e Brescia facendoli saltare con l’esplosivo. A incastrare la banda, arrestata giovedì 25 febbraio dai Carabinieri del nucleo investigativo di Milano, sarebbe stata la segnalazione del proprietario di un box del quartiere Rubattino, a Milano, che allarmato dai ritardi nel pagamento dell’affitto aveva aperto il garage trovandovi un’automobile con dentro alcuni passamontagna, dell’esplosivo e una lista di filiali da svaligiare.

È da qui che gli investigatori sarebbero partiti per rintracciare i malviventi, che dopo una lunga attività di indagine sono stati infine incastrati in flagranza di reato. A loro carico, stando a quanto riferito dai Carabinieri, ci sarebbero imputazioni per ben 73 rapine