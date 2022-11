Le rapine violente del "ludopatico", che ha colpito 4 volte la stessa sala slot. Video

Sempre sale slot. Quasi sempre la stessa. Un uomo di 33 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di aver commesso cinque rapine tra l'agosto 2020 e il febbraio 2022.

L'indagine è nata il 2 febbraio scorso, quando l'uomo era entrato in una sala videolottery di via Carabelli e aveva aggredito la titolare con un pugno in faccia per rubarle 2mila euro. Gli agenti delle volanti lo avevano riconosciuto cinque giorni dopo in via Sebino e lo avevano identificato e indagato a piede libero. Da lì, grazie all'analisi degli specialisti dell'ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine, i poliziotti hanno isolato la serialità "ludopatico" - proprio per l'obiettivo scelto con costanza - e nelle indagini sono riusciti ad accertare che c'era la firma del 33enne su altre quattro rapine. Tutte messe a segno in una sala di viale Umbria. E tutte con violenza, come mostrano le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Il primo raid era avvenuto il 25 agosto 2020: il rapinatore, dopo aver giocato per ore alle slot, aveva spaccato una bottiglia di birra in testa alla titolare ed era fuggito con 6mila euro. Stessa cosa successa il 27 gennaio 2022 e il 6 febbraio 2022. Il 17 febbraio, una decina di giorni dopo essere già stato indagato per il blitz in via Carabelli, il 33enne si era presentato di nuovo in viale Umbria, aveva preso per i capelli la proprietaria del locale, l'aveva bloccata con la faccia su una sedia e le aveva rubato 2.500 euro dalla cassaforte. Adesso per lui sono scattate le manette.