Milano, presa la banda delle rapine ai tir in sosta: tra le accuse anche il sequestro di due camionisti. Video

Rapinavano autotrasportatori in sosta presso varie aree industriali, poi rivendevano la refurtiva a dei ricettatori. Stando alle indagini, il gruppo criminale sarebbe responsabile di cinque furti e tre rapine, compiute tra agosto e ottobre 2020.

Il gruppo era così spregiudicato che in uno degli assalti avrebbe addirittura sequestrato gli autotrasportatori del tir rapinato, per poi rilasciarli poco dopo in un'area industriale di Liscate, in provincia di Milano. A dare il via alle indagini la denuncia di un camionista che ad agosto 2020 era stato vittima della banda in un’area di sosta del comune di Basiano.