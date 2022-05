L'incedibile coda per il rapper che regala scarpe e vestiti firmati

Erano centinaia i giovani milanesi in coda per ricevere i regali del rapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, che mercoledì 11 maggio ha dato appuntamento ai suoi fan in via Cesare Correnti distribuendo scarpe e magliette firmate dal tettuccio della sua automobile.

L'episodio ha creato numerosi disagi alla circolazione stradale, con il centro di Milano in tilt a causa dei numerosissimi supporter del rapper accorsi per accaparrarsi i regali.