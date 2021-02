Milano, il 'rave party' illegale in Darsena: musica, balli con un centinaio di ragazzi. Video

Un party 'clandestino' nel 'porto di Milano'. Circa un centinaio di ragazzi sabato sera si sono divertiti con qualche alcolico, musica e balli. "La notte ci appartiene, contro il coprifuoco - aveva detto uno dei partecipanti all'iniziativa illegale -. State chiusi in casa, uscite per andare al lavoro, vi assembrate sui mezzi pubblici, nelle fabbriche e nei magazzini...". I presenti, quasi tutti molto giovani, si sono divertiti bevendo e improvvisando qualche ballo su tracce techno. Molti di loro non indossavano alcun dispositivo di protezione.

Dopo il divertimento iniziale, però, per alcuni dei partecipanti al 'rave' abusivo, la serata ha assunto un altro colore, degenerando in una rissa che fortunatamente è stata sedata senza che nessuno si facesse male grazie all'intervento dei carabinieri.