I ricordi di Razzi e Gasparri per la morte di Berlusconi

Tra i partecipanti al funerale di Silvio Berlusconi Antonio Razzi (ex senatore di FI) e Maurizio Gasparri (senatore). Gasparri: "È impossibile sostituire un gigantre come lui. Ora vedremo cosa bisogna fare per Forza Italia"