L'app che aiuta le persone autistiche tramite la realtà virtuale e aumentata

L'applicazione, sviluppata in collaborazione tra Politecnico di Milano e Sacra Famiglia onlus, permette a chi soffre di autismo di muoversi su metrò e tram in autonomia

Un'applicazione per rendere più autonome le persone con disturbo dello spettro autistico, aiutandole a prendere metrò e tram (ma anche a fare un semplice biglietto alle "macchinette") tramite l'ausilio della realtà virtuale e di quella aumentata. A sviluppare il progetto sono stati il Politecnico di Milano e l'associazione Sacra Famiglia onlus, che venerdì 31 marzo hanno presentato al pubblico i risultati della sperimentazione.

"Si tratta di un'applicazione sviluppata per dare alle persone autistiche più indipendenza - spiegano Franca Garzotto, docente di tecnologia interattiva del Politecnico, e Maria Luisa Lorusso, psicologa dell'associazione La nostra famiglia -. Si inizia con una specie di training in realtà virtuale, che prepara a tutti quei piccoli gesti che per noi sono quotidiani, come fare il biglietto e prendere il treno. Poi si passa alla parte pratica, con un'app per tablet e smartphone che aiuta la persona che lo usa tramite lo schermo e attraverso un assistente vocale interattivo, il cosiddetto Agente conversazionale. Abbiamo pensato a cosa potesse migliorare la vita delle persone con questo tipo di disabilità, e investire su una mobilità 'autonoma' ci è sembrata l'idea migliore".

L'applicazione, o meglio le applicazioni (quella in realtà virtuale e quella in realtà aumentata), sono state battezzate con il nome di "5A", acronimo di "Autonomie per l'Autismo Attraverso realtà virtuale, realtà aumentata e Agenti conversazionali".